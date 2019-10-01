القاء القبض على عصابة تتاجر بالبشر بحوزتهم طفلة + صورة

(المستقلة)… اعلنت شرطة محافظة البصرة اقصى جنوب العراق يوم الثلاثاء عن القاء القبض على عصابة تتاجر بالبشر.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، ان مفارز قسم مكافحة الأجرام بالبصرة تمكنت من القاء القبض على عصابة تمتهن الاتجار بالبشر مكونة من رجل وامرأة.

واضاف البيان أن هذه العملية تمت بعد متابعة دقيقة من قبل مفارز قسم مكافحة الأجرام وتكللت بالقبض على العصابة ووجدت لديهم طفلة تبلغ من العمر (٥) سنوات وتعرف حاليا باسم غدير وليس لديها اي مستمسك ولا تعرف عنوان ذويها او أسمائهم ويحتمل ان تكون من سكنة محافظة بغداد. (النهاية)