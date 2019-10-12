الف عنصر من الحشد يشاركون في تأمين زيارة الاربعينية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشفت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، مساء السبت، عن مشاركة اكثر من 40 الف عنصر امني وخدمي من عناصرها في تأمين زيارة الأربعين “.

وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني لـــــ ( المستقلة ) إن “40 الف عنصر امني وخدمي من مختلف الفصائل والألوية المنضوية تحت أمرة القيادة يشاركون في تأمين زيارة الاربعين المليونية في كربلاء”.

وأشار الى إن “قوات الحشد ينتشرون في قواطع محافظة بابل وأقضيتها، الإسكندرية، والمسيب، والقاسم، والطليعة، والحمزة “، فيما يكون الانتشار التالي من بحر محافظة النجف الى الحيدرية، وصولا الى الخط الاستراتيجي غربي كربلاء ، فضلا عن تغطية جميع مناطق كربلاء المقدسة”.