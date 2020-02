الفيلم الكورى Parasite يتصدر.. القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2020

(المستقلة) – منى شعلان/ انتهى منذ قليل حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92، والذي أقيم على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وحصد النجم خواكين فينيكس، جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “Joker”، بينما فازت النجمة رينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم “Judy”.

اقرا المزيد : (صور).. السورية وعد الخطيب توجه رسالة للعالم فى حفل الأوسكار 2020

وحصد فيلم Parasite الكورى على 4 جوائز

وهم جائزة أفضل فيلم أجنبي وأفضل سيناريو أصلي وأفضل إخراج ، كما فاز بجائزة الأوسكار الكبرى لأفضل فيلم ، وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2020 :

أفضل فيلم

Parasite

أفضل ممثلة

رينيه زيلوجر عن فيلم “Judy”

أفضل ممثل

خواكين فينيكس عن فيلم “Joker”

أفضل ممثل مساعد

براد بيت عن فيلم “Once Upon a Time in Hollywood”

أفضل ممثلة مساعدة

لورا ديرن عن فيلم “Marriage Story”

أفضل إخراج

بونج جون هو عن فيلم “Parasite”

أفضل سيناريو أصلي

Parasite

أفضل سيناريو معدل

Jojo Rabbit

أفضل تصوير سينمائي

1917

أفضل موسيقى تصويرية

Joker

أفضل مكياج وتصفيف شعر

Bombshell

أفضل مونتاج

Ford v Ferrari

أفضل تصميم أزياء

Little Women

أفضل مونتاج صوت

Ford v Ferrari

أفضل مزج أصوات

1917

أفضل أغنية أصلية

“I’m Gonna Love Me Again عن فيلم “Rocketman”

أفضل فيلم أجنبي

Parasite

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

Hair Love

أفضل فيلم رسوم متحركة

Toy Story 4

أفضل تصميم إنتاج

Once Upon a Time in Hollywood

أفضل مؤثرات بصرية

Avengers Endgame

1917

أفضل فيلم قصير

The Neighbors’ Window

أفضل فيلم وثائقي قصير

Learning to Skateboard in a Warzone

أفضل فيلم وثائقي

American Factory.