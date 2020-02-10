الفيلم الكورى Parasite يتصدر.. القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2020
الفيلم الكورى Parasite يتصدر.. القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2020
(المستقلة) – منى شعلان/ انتهى منذ قليل حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92، والذي أقيم على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وحصد النجم خواكين فينيكس، جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “Joker”، بينما فازت النجمة رينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم “Judy”.
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وحصد فيلم Parasite الكورى على 4 جوائز
وهم جائزة أفضل فيلم أجنبي وأفضل سيناريو أصلي وأفضل إخراج ، كما فاز بجائزة الأوسكار الكبرى لأفضل فيلم ، وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2020 :
أفضل فيلم
Parasite
أفضل ممثلة
رينيه زيلوجر عن فيلم “Judy”
أفضل ممثل
خواكين فينيكس عن فيلم “Joker”
أفضل ممثل مساعد
براد بيت عن فيلم “Once Upon a Time in Hollywood”
أفضل ممثلة مساعدة
لورا ديرن عن فيلم “Marriage Story”
أفضل إخراج
بونج جون هو عن فيلم “Parasite”
أفضل سيناريو أصلي
Parasite
أفضل سيناريو معدل
Jojo Rabbit
أفضل تصوير سينمائي
1917
أفضل موسيقى تصويرية
Joker
أفضل مكياج وتصفيف شعر
Bombshell
أفضل مونتاج
Ford v Ferrari
أفضل تصميم أزياء
Little Women
أفضل مونتاج صوت
Ford v Ferrari
أفضل مزج أصوات
1917
أفضل أغنية أصلية
“I’m Gonna Love Me Again عن فيلم “Rocketman”
أفضل فيلم أجنبي
Parasite
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير
Hair Love
أفضل فيلم رسوم متحركة
Toy Story 4
أفضل تصميم إنتاج
Once Upon a Time in Hollywood
أفضل مؤثرات بصرية
Avengers Endgame
1917
أفضل فيلم قصير
The Neighbors’ Window
أفضل فيلم وثائقي قصير
Learning to Skateboard in a Warzone
أفضل فيلم وثائقي
American Factory.
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