الفيفا يكشف سر تأخر إصدار التصنيف الدولي للمنتخبات

(المستقلة)… تأخَّر الاتحاد الدولي لكرة القدم في إصدار تصنيفه الشهري للمنتخبات، الذي كان محددًا له يوم 19 من الشهر الجاري.

وأكدت شبكة “سبورت ميديا ماكس” أنَّ الاتحاد الدولي، سيُصدر التصنيف يوم 16 من آب المقبل، من أجل احتساب نتائج مباريات كأس العالم، فضلاً عن وضع معايير جديدة للتصنيف.

وذكرت أنه تم نشر أحدث إصدار للتصنيف في 7 من حزيران الماضي، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي سيحسب نقاط التصنيف وفقًا للطريقة الجديدة التي وضعها.

وختمت بأنَّ هذه الطريقة ستساعد الدول التي تستضيف بطولات كأس العالم، واليورو، حيث سيتاح لها الفوز بالنقاط، إذا حققت نتائج جيدة أمام فرق أقوى خلال المباريات الدولية الودية.(النهاية)