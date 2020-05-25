الفيفا يعاقب ناديا اردنيا جديدا !

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الاثنين، قرارا يقضي بفرض عقوبة ضد نادي الحسين اربد، تتمثل في منعه من تسجيل لاعبين جدد محليين وأجانب، لثلاث فترات تسجيل مقبلة، حيث سبق للفيفا معاقبة 5 اندية اخرى.

وجاء هذا القرار على خلفية عدم التزام النادي في تنفيذ قرار سابق للفيفا، بدفع مبلغ 21 ألف دولار للمحترف الكرواتي السابق في فريق الحسين اربد لكرة القدم أدمير.

وأعلن المحامي عماد حناينة الذي يتولى الدفاع عن اللاعب الكرواتي، اليوم، أن الفيفا ارسل قرار العقوبة رسميا إلى الاتحاد الأردني لكرة القدم ونادي الحسين اربد، لافتا إلى أن النادي معرض لمزيد من العقوبات في حال لم يلتزم بقرار الفيفا، بحسب بترا.

ولفت المحامي إلى أن المحترف أدمير، سبق وأن احترف في نادي الحسين اربد في موسم 2018-2019، حيث قام برفع شكوى للفيفا بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، ليحكم الفيفا على النادي بدفع 21 الف دولار، دون أن يجد استجابه من الحسين اربد، ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم لاصدار قرار رسمي اليوم يقضي بمنع النادي من تسجيل اي لاعب جديد خلال فترات التسجيل المقبلة، إلا في حال قام النادي بسداد مستحقات اللاعب المشتكي.

وتعاني الأندية الاردنية حاليا من عقوبات متزايدة من الفيفا الذي سبق وأن اتخذ قرارا في الفترة الماضية بمنع 5 أندية من تسجيل لاعبين جدد لثلاث فترات مقبلة، بسبب عدم الايفاء بالتزاماتها تجاه عدد من اللاعبين، وهي أندية الجزيرة والفيصلي والرمثا والبقعة وذات راس، قبل أن ينضم نادي الحسين اربد اليوم لهذه الأندية.