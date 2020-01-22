الفيفا يتوافق على استقالة جماعية للاتحاد العراقي لكرة القدم

أرسل الاتحاد العراقي، استقالته الجماعية الى الفيفا بعد اتفاقه على تقديمها مع عدنان درجال، مقابل تنازل درجال عن جميع القضايا التي رفعها ضد الاتحاد في المحاكم المحلية ومحكمة “كاس”.

فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اوافقته على الاستقالة الجماعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، وسيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بأرسال نسخة من موافقته على استقالة الاتحاد العراقي لكرة القدم الى الاتحاد الاسيوي ايضاً.

ومن المتوقع ايضاً ان يقوم الدولي السابق عدنان درجال بتقديم تعهد خطي بخصوص تنازله عن جميع القضايا التي رفعها ضد الاتحاد العراقي مؤخراً بعد تقديم الاخير لاستقالته بشكل رسمي.