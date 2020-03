الفيتامينات المهمة لنمو لنمو الطفل و زيادة تركيزه

المستقلة /مع زيادة نمو الطفل و نشاطه تهتم الأم دومًا بصحة طفلها وتسعى إلى تقديم الغذاء الصحي له حتى ينمو بشكل سليم، ومن الأمور الهامة التي لا يمكن تجاهلها الاهتمام بزيادة التركيز وتنمية القدرات العقلية عند الأطفال وهو ما يدفعنا اليوم إلى تقديم أفضل فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال.

إليك أفضل فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال

فيتامين C

يحتاج الجسم إلى الحصول على فيتامين c لأنه يقي من الإصابة بالعديد من الأمراض المتعلقة بالأكسدة كالزهايمر والفصام وداء هنتنغتون كما أن له دور في تصنيع الأدرينالين والدوبامين وزيادة معدل التركيز ويحمي من التعرض للسكتات القلبية، مما يعني أن انخفاض معدل فيتامين c يؤثر بالسلب على الخلايا العصبية، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من خلال المكملات الغذائية أو عن طريق الأطعمة التالية:

الخضروات مثل: السبانخ، اللفت، القرنبيط، البطاطا، الطماطم، الكرنب، والقرع.

الفواكه مثل: المانجو، الشمام، الكيوي، الفراولة، الأناناس، البابايا، البطيخ، والتوت.

اوميجا 3

يحتوي زيت السمك على أوميجا 3 الذي يعمل على زيادة التركيز وتقوية الذاكرة بالإضافة إلى تنمية القدرات العقلية كما أنه يقلل من التشتت ويحفز الدورة الدموية بالإضافة إلى أنه يعمل على خفض ضغط الدم ويقلل من معدل الكولسترول الضار ويزيد من معدل الكولسترول النافع.

فيتامين E

هناك العديد من الفوائد لفيتامين هـ منها: محاربة تلف الخلايا ويقاوم مرض الزهايمر بالإضافة لزيادة معدل التركيز وتقوية الذاكرة، كما يعمل فيتامين هـ على تقوية الذاكرة وتحسينها ويساعد طفلك على التركيز ويقلل من التشتت، ونجد أن بعض الدراسات تقول من الممكن أن يساعد فيتامين E في العلاج من مرض ألزهايمر، ومن هنا من أهم مصادر فيتامين e التالي:

الزيوت منها: زيت عباد الشمس، زيت جنين القمح، زيت الذرة، وزيت القرطم، زيت اللوز، وزيت الكانولا.

المكسرات منها: الفول السوداني، اللوز، الجوز، والبندق، الكاجو، الفستق.

الخضروات: اللفت، اللسلق، الهندباء، والسبانخ.

الفواكة: مثل المانجو، التوت، الكيوي، والمشمش.

الأسماك: مثل سمك القد، والسلمون.

فيتامين B12

من أهم الفيتامينات الضرورية لجسم الانسان فيتامين B12 حيث يساهم في تقوية الذاكرة وإبطاء الشيخوخة بالإضافة إلى زيادة التركيز وزيادة معدل إنتاج خلايا الدم، كما أنه مهم للوظائف العقلية حيث أن نقص فيتامين b12 قد يسبب فقدان الذاكرة وتلفًا دائمًا للأعصاب، من أشهر مصادر الفيتامين:

لحم الدجاج والبقر، الكبد والمأكولات البحرية كالسردين، التونة، وسمك السلمون.

حليب الصويا ومشتقات الألبان مثل: الجبن، اللبن والحليب.

الخميرة الغذائية، والتوفو المدعمة.

فيتامين B1

نجد أن فيتامين ب 1 أيضًا يمتلك العديد من الفوائد التي لا يمكن تجاهلها منها أنه يساعد في تنمية القدرات الذهنية للطفل، كما أنه يحسن من الذاكرة ويزيد من معدل التركيز بالإضافة إلى أنه يمد الجسم بالطاقة والنشاط، يمكن الحصول على فيتامين ب 1 من الأطعمة التالية:

البذور مثل بذور الكتان، بذور دوار الشمس، والفستق الحلبي.

الأسماك كسمك التونة وسمك السلمون.

البقوليات مثل الفاصوليا البيضاء والسوداء، العدس.

الخضروات كالقرع، البطاطا الشوية والقرنبيط.

الحم البقري، الكبد، البيض، جنين القمح والمكسرات.

فيتامين B9

من الفيتامينات الهامة جدًا لصحة طفلك فيتامين b9 لأنه يعزز من وظائف الدماغ كما يساهم في الحفاظ على صحة طفلك العقلية، ولذا تُنصح المرأة الحامل دومًا بتناول كمية كبيرة من حمض الفوليك، ولذلك يؤدي نقص فيتامين b9 لظهور عدة أعراض مثل: ضيق في التنفس، انخفاض في الشهية، إلتهاب اللسان، إلتهاب اللثة، الإصابة بإسهال، النسيان، وصعوبة في التركيز.

يمكن الحصول على حمض الفوليك من المصادر التالية:

الفول، الأفوكادو، الحبوب الكاملة، الخضروات الورقية، الحليب، وسمك السلمون.

الخضروات الورقية، والحمضيات، والحليب.