الفياض يصل دمشق ويلتقي الاسد ويسلمه رسالة من الكاظمي

(المستقلة)… كشف مصدر مطلع ان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اجرى زيارة رسمية الى دمشق عاصمة سوريا.

وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم الاربعاء ان ” الفياض وصل الى دمشق وفور وصوله التقى بالرئيس السوري بشار الاسد” .

واضاف ان ” الفياض سلم الاسد رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي” .

وكان الكاظمي قد زار امس العاصمة عمّان وحضر قمة ثلاثية جمعته بالعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقبلها زار الكاظمي الولايات المتحدة والتقى الرئيس الامريكي دونالد ترامب، و وزير الخارجية مايك بومبيو اضافة الى مسؤولين اخرين. (النهاية)