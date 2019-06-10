الفياض يبحث مع ظريف العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران

(المستقلة) … بحث مستشار الأمن الوطني فالح الفياض مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال المكتب الاعلامي للفياض في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “مستشار الامن الوطني فالح الفياض التقى في طهران، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف”.

وأضاف المكتب، أنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين، فيما تم مناقشة الأوضاع واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يؤدي إلى تجاوز ازماتها”.