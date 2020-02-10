«الفوز الاقتصادي» يكلف يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – انقض إنتر ميلان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفوزه المثير في مباراة «ديربي الغضب» على جاره ميلان بنتيجة 4-2 بالجولة 23 من المسابقة، ما تسبب في تراجع يوفنتوس، حامل اللقب من الصدارة للوصافة.

فارق الأهداف:

إنتر ميلان يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على يوفنتوس في المركز الثاني.

إنتر سجل 48 هدفا، واستقبل 20، بفارق 28 هدفا، في المقابل سجل اليوفي 44 واستقبل 23، بفارق 21 هدفا.

ويمتلك “النيراتزوري” ثالث أقوى هجوم في البطولة هذا الموسم، يليه اليوفي في المركز الرابع، وذلك بعد أتالانتا (61 هدفا) ولاتسيو (53 هدفا).

الفوز الاقتصادي:

يوفنتوس فاز في 17 مباراة وتعادل في 3 وخسر مثلها حتى الآن في الموسم الحالي من «السيري آ»، في المقابل فإن إنتر فاز في 16 مباراة وتعادل في 6 وخسر مرة وحيدة.

اقرأ أيضا: إنتر ميلان يحسم ديربي الغضب ويشعل صراع القمة في الدوري الإيطالي

ورغم أن ثنائي الصدارة جمع العدد نفسه من النقاط، ويفصلهما مباراة واحدة فقط في عدد الانتصارات، إلا أن المباريات التي فاز بها إنتر بنتائج عريضة، ساعدت في وصوله إلى صدارة الترتيب على حساب اليوفي حامل اللقب في آخر 8 نسخ، والذي حقق ما يمكن تسميته بـ«الانتصارات الاقتصادية».

يوفنتوس فاز بفارق هدف واحد في 12 من 17 انتصار له في الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما فشل في تخطي حاجز الهدفين في 18 من 23 مباراة إجمالا، أي أنه سجل أكثر من هدفين في 5 مباريات فقط.

من جانبه فاز إنتر بفارق هدفين أو أكثر في 8 مرات، وسجل هدفين أو أكثر في 13 مباراة، الأمر الذي ساعده في الحصول على أفضلية فارق الأهداف أمام اليوفي.

تحديات قوية تنتظر الفريقين:

مع اقتراب الموسم من الدخول لمرحلة الحسم، ينتظر كلا من إنتر ميلان ويوفنتوس خوض مواجهات قوية في ستساهم في تحديد هوية بطل الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويلعب إنتر 3 مواجهات قوية خارج أرضه مع لاتسيو في الجولة 24، ثم مع يوفنتوس في الجولة 26، يليه روما في الجولة 34، قبل أن يستضيف نابولي في الجولة 37، ثم يخرج لمواجهة أتالانتا في الجولة 38 والأخيرة.

في المقابل فإن يوفنتوس يستضيف إنتر في الجولة 26، ويحل ضيفا على ميلان في الجولة 31، ثم يخوض 3 مباريات قوية على أرضه أمام أتالانتا في الجولة 32، يليه لاتسيو في الجولة 34، بينما يختتم الموسم بمواجهة روما في الجولة 38.