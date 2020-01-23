الفنان هشام ماجد يجري عملية جراحية فى الأنف: “مرتاح أكتر دلوقتى”

المستقلة/ منى شعلان/ خضع الفنان المصري هشام ماجد ، لعملية جراحية فى الأنف مفاجئة فى الأنف ، موجها الشكر لفريق الأطباء الذى أجري العملية.

وشارك ماجد ، جمهوره بصورة له من داخل غرفة العمليات ، وعلق “ماجد”، على الصور قائلًا: ” شكرًا صديقي د.أحمد نجم و كل طاقم الأطباء علي العملية اللذيذة دي”.

وأضاف: “أنا أقسم بالله ماعرف أنتو عملتولي إيه بس أنا مرتاح أكتر بكتير دلوقتي، بيقولوا حاجة اسمها “تهذيب قرنيات الأنف السفليه باستخدام التردد الحراري والمخدر الموضعي”.

من ناحية أخرى يعرض حاليًا للفنان هشام ماجد مسلسل “اللعبة”، عبر منصة شاهد نت، والمسلسل بطولة شيكو، سامي مغاوري، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، ومن تأليف أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، محمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.