الفنان هاني شاكر رئيسا لمهرجان القاهرة للاغنية ٢٠١٨

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اصدر ابراهيم ابوذكري ” رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ورئيس مونديال القاهرة للأعمال الفنيه والاعلام ” قرارا بتولي الدكتور علاء سلامه عضو مجلس اداره نقابه المهن الموسيقيه وأستاذ بمعهد الكونسرفاتوار الرئاسه التنفيذية لمهرجان الاغنيه العربيه المصورة والتي تقام ضمن فعاليات مونديال القاهرة في دورته السابعه في الفتره من 6 الي 9 نوفمبر القادم.

وفي نفس السياق فقد تم الاتفاق مع الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقين لاستمراره كرئيسا شرفيا لمهرجان القاهرة للاغنيه العربيه بناء علي قرار الاتحاد الصادر برقم 405 لسنه 2018 والمتضمن تكليف الدكتور علاء سلامه بالرئاسة التنفيذيه للمهرجان في دورته السابعه ومنحه جميع الصلاحيات وذلك نظرا لما يتمتع به من خبرات أكاديمية وتطبيقيه وفنيه كبيرة في مجال الموسيقى والغناء بالاضافه الى الاستفادة من الطاقات الشابه الواعده والمتميزة في هذا المجال.

وأضاف ابوذكري : أن هذا الإجراء جاء تأكيدا على التعاون المثمر والمستمر بين المونديال والفنان هاني شاكر كأحد رموز الفن والغناء بالعالم العربي وتأكيدا على رئاسته الشرفيه للمهرجان الذي وصل بها إلى وجدان العالم العربي طوال فترة رئاسته وأضاف ابوذكري نحن نثمن جهود نقابه المهن الموسيقيه وأعضاء مجلس ادارتها للتعاون المسمر معنا لخدمة المتلقي بمصر والعالم العربي كما نثمن جهود الفنان هانى شاكر لما له من دور ريادي فني واعلامي في مصر والوطن العربي.

يذكر أن مهرجان الاغنيه يشهد حضور وتكريم عدد كبير من نجوم الاغنيه وصناع الموسيقى في مصر والوطن العربي .