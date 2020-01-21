الفنان خالد النبوي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفي

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، عن تعرض الفنان المصري خالد النبوي لوعكة صحية، نقل علي آثرها إلي إحدى المستشفيات.

ونشرت الكاتبة فريدة الشوباشي، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، صورة تجمعها بالفنان خالد النبوي، وعلقت: “والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا.. زوجته مني المغربي قالت أنه تعب قوي ونقلوه المستشفي..خالد حبيب الملايين وأنا منهم..ألف سلامة الأن الحبيب”.

يشار إلى أنه يعرض حاليا بدور العرض السينمائى للفنان خالد النبوي ، فيلم”يوم وليلة “، ويشاركه البطولة درة ،حنان مطاوع، أحمد الفيشاوي، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلى، محمد جمعة شادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافى وشركة الريماس للإنتاج الفنى.