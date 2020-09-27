الفنان المغربي Eazy-D يطرح “النشاط” من قلب ميامي الأمريكية
المستقلة..أطلق الرابور المغربي، عز الدين بحوث، المقيم بالديار الأمريكية، والشهير ب Eazy-D، فيديو كليب أغنيته الجديدة، تحت عنوان “النشاط”، عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات الشهير “يوتوب”.
وجرى تصوير مشاهد الأغنية في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما انفرد Eazy-D بكتابة الكلمات والألحان والتوزيع، أما الإخراج فكان لJon Baker، وإنتاج شركة Team Work
واختار عز الدين بحوث الدمج بين موسيقى الراب والنمط الموسيقى الشعبي في أغنيته الجديدة ” النشاط”، مبرزا مهارة المغاربة في زرع أجواء السعادة والنشاط أينما حلوا وارتحلوا.
الجدير بالذكر أن أغنية “النشاط” هي أول عمل غنائي منفرد ل Eazy-D منذ استقراره بأمريكا، في حين طرح قبل مغادرته المغرب عددا من الأغاني الناجحة، “شوفي غيرو” “الماسك” “هوليداي”..، كما جمعته أعمال أخرى رفقة مجموعة “آش كاين” التي حققت جماهيرية كبيرة.
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