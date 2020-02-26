الفنان الكويتى عبد الله بوشهري يدخل الحجر الصحى بسبب كورونا

الفنان الكويتى عبد الله بوشهرى يدخل الحجر الصحى بسبب كورونا

(المستقلة) – منى شعلان/خضع الفنان الكويتي عبد الله بوشهري ، للحجر الصحي ، في الكويت بعد عودته من إيران، وذلك لتفشى فيروس كورونا بها خلال الأيام الماضية ، لكي يخوض أيام العزل للتأكد من عدم حمله أو إصابته بفيروس “كورونا”.

وهو أمر طبيعي تقوم به الكويت لمواطنيها العائدين من بلاد تعاني من انتشار “كورونا” بها ، ونشرت صحيفة المجلس الكويتية ، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لعبد الله بوشهري وهو يرتدى الكمامة في الفندق المخصص لإيواء المواطنين في منطقة الفحيل جنوب الكويت ، حيث يوقع عليه الكشف الطبي وتحديد اذا كان مصاب بفيروس كورونا أم لا خلال 48 ساعة من عودته.

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من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد – 19) إلى 11 حالة، إثر تسجيل إصابتين جديدتين.

وأوضحت (الصحة) الكويتية في بيان صحفي ، أن الحالتين الجديدتين لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، مضيفة أن جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس، وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة، بغية الحفاظ على صحة الجميع.