الفنان العالمى ذو الأصول العراقية “قصى طارق” يهدئ نبيلة عبيد لوحة فنية جديدة

المستقلة/ منى شعلان/ نشرت النجمة المصرية نبيلة عبيد صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستغرام” ، قد أهداها لها الفنان العالمى قصى طارق.

وعلقت عبيد ، على الصورة قائلة :” الفنان العالمي العراقي الأصل الأمريكى الجنسيه قصى طارق أهداني لوحة فنيه جميله من أبدعاته استوحاها من إحدى روايات ألف ليله و ليله واختارني بطله لها ، أشكرك يا صديقي ودائما هداياك الجميله تسعدني.. مساء الورد على عيونكم”.

كما نشر الفنان العالمى قصى طارق ، صورة الفنانة المصرية ، عبر حسابه على إنستغرام وعلق قائلا :” لقد رسمت فى هذه اللوحة ، شخصية الورد في الاكمام وهي من شخصيات الف ليلة وليلة،وكان اسمها الورد في الأكمام، و السبب لتسميتها بذلك فرط رقتها وكمال بهجتها وكان الملك محباً منادماً لكمال أدبها، ووصفت كأنها البدر في الأفلاك، فلم يرها رجل الا ولم يرد إليه طرفه وهم بعشقها مشغولون الخاطر .

وتابع :” وقال فيها الشاعر :أرماني القواس أم جفنـاك فتكا بقلب الصب حين رآك وأتاني السهم المفوق برهة من جحفل أم جاء من شباك. ولم اجد بحق اجمل من وجه نبيله عبيد لتمثيل هذه الشخصيه ذات الجمال الاسطوري.

وهذه ليست المرة الأولى ، أن يهدئ الفنان العالمى قصى طارق ، لوحة فنية لنجمة مصر الأولى ، بل نشرت نبيلة عبيد، صورة لها من لمسة قصى، وذلك منذ عدة أشهر ، وعلقت عليها قائلة: اجمل هدية أسعدتني و اسعدني أكثر ما كتبه صاحبها الفنان العالمي العراقي الأصل قصى طارق المقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحده الامريكيه …بائعة السمك عنوان اللوحهً لوحه مخوذه من فيلم شادر السمك.

وتابعت على لسان العالمى قصى طارق:” وهو تعبير الصدمه التي تتلو الخيانه ، من شخص هو كل ما تملك صنعت معه دربك ، فتتفاجئ برد الجميل ، فالمعروف لاينبت الا في الارض الطيبه، اللوحهً هذه بعتها عام ٢٠١٧ في معرضي المشترك في فرساي فرنسا ، لطبيب فرنسي الجنسية ، قال لي استفزتني عيني الصبيهً كلها شجن.

وأضاف :” وحب وطموح ، فشتراها وبعث لي رسالهً قال عندما انام انظر الى وجهها قبل نومي فأرى احلام جميلة ، وقال لي ضاحكا زوجتي تغار من اللوحهً تقول لي هل هيه اجمل مني ، وانتو ايه رأيكم بالهدية الجميله ديه.