الفنان العالمى ذو الأصول العراقية “قصى طارق” يهدئ نبيلة عبيد لوحة فنية جديدة

الفنان العالمي العراقي الأصل الاميركي الجنسيه قصى طارق أهداني لوحة فنيه جميله من أبدعاته استوحاها من احدى روايات الف ليله و ليله واختارني بطله لها …شخصية قصة الف ليله اسمها الورد في الاكمام والسبب في تسميتها بهذا الاسم لفرط رقتها و كمال بهجتها كما كتب في اهداؤه الكثير من الكلام الانيق الذي يشبهه… أشكرك يا صديقي و دائما هداياك الجميله تسعدني….مساء الورد على عيونكم #سينما_نبيله_عبيد