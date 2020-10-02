الفنان العالمى ذو الأصول العراقية “قصى طارق” يهدئ نبيلة عبيد لوحة فنية جديدة
المستقلة/ منى شعلان/ نشرت النجمة المصرية نبيلة عبيد صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستغرام” ، قد أهداها لها الفنان العالمى قصى طارق.
وعلقت عبيد ، على الصورة قائلة :” الفنان العالمي العراقي الأصل الأمريكى الجنسيه قصى طارق أهداني لوحة فنيه جميله من أبدعاته استوحاها من إحدى روايات ألف ليله و ليله واختارني بطله لها ، أشكرك يا صديقي ودائما هداياك الجميله تسعدني.. مساء الورد على عيونكم”.
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الفنان العالمي العراقي الأصل الاميركي الجنسيه قصى طارق أهداني لوحة فنيه جميله من أبدعاته استوحاها من احدى روايات الف ليله و ليله واختارني بطله لها …شخصية قصة الف ليله اسمها الورد في الاكمام والسبب في تسميتها بهذا الاسم لفرط رقتها و كمال بهجتها كما كتب في اهداؤه الكثير من الكلام الانيق الذي يشبهه… أشكرك يا صديقي و دائما هداياك الجميله تسعدني….مساء الورد على عيونكم #سينما_نبيله_عبيد
كما نشر الفنان العالمى قصى طارق ، صورة الفنانة المصرية ، عبر حسابه على إنستغرام وعلق قائلا :” لقد رسمت فى هذه اللوحة ، شخصية الورد في الاكمام وهي من شخصيات الف ليلة وليلة،وكان اسمها الورد في الأكمام، و السبب لتسميتها بذلك فرط رقتها وكمال بهجتها وكان الملك محباً منادماً لكمال أدبها، ووصفت كأنها البدر في الأفلاك، فلم يرها رجل الا ولم يرد إليه طرفه وهم بعشقها مشغولون الخاطر .
وتابع :” وقال فيها الشاعر :أرماني القواس أم جفنـاك فتكا بقلب الصب حين رآك وأتاني السهم المفوق برهة من جحفل أم جاء من شباك. ولم اجد بحق اجمل من وجه نبيله عبيد لتمثيل هذه الشخصيه ذات الجمال الاسطوري.
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لقد رسمت في هذه اللوحه شخصية الورد في الاكمام وهي من شخصيات الف ليلة وليلة،وكان اسمها الورد في الأكمام، و السبب لتسميتها بذلك فرط رقتها وكمال بهجتها وكان الملك محباً منادماً لكمال أدبها، ووصفت كأنها البدر في الأفلاك، فلم يرها رجل الا ولم يرد إليه طرفه وهم بعشقها مشغولون الخاطر ..وقال فيها الشاعر : أرماني القواس أم جفنـاك فتكا بقلب الصب حين رآك وأتاني السهم المفوق برهة من جحفل أم جاء من شباك. ولم اجد بحق اجمل من وجه نبيله عبيد لتمثيل هذه الشخصيه ذات الجمال الاسطوري. ‘@ ‘ @nabilaebeedofficial #art #artwork #comics #comic #comicart #sketch #sketching #instaart #character #characterdesign #drawing #picture #cartoon #일러스트 #イラスト #trip #dope #drug #crazy #welderwings #collageart #skullart #wickedart #darkart #instaart
وهذه ليست المرة الأولى ، أن يهدئ الفنان العالمى قصى طارق ، لوحة فنية لنجمة مصر الأولى ، بل نشرت نبيلة عبيد، صورة لها من لمسة قصى، وذلك منذ عدة أشهر ، وعلقت عليها قائلة: اجمل هدية أسعدتني و اسعدني أكثر ما كتبه صاحبها الفنان العالمي العراقي الأصل قصى طارق المقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحده الامريكيه …بائعة السمك عنوان اللوحهً لوحه مخوذه من فيلم شادر السمك.
وتابعت على لسان العالمى قصى طارق:” وهو تعبير الصدمه التي تتلو الخيانه ، من شخص هو كل ما تملك صنعت معه دربك ، فتتفاجئ برد الجميل ، فالمعروف لاينبت الا في الارض الطيبه، اللوحهً هذه بعتها عام ٢٠١٧ في معرضي المشترك في فرساي فرنسا ، لطبيب فرنسي الجنسية ، قال لي استفزتني عيني الصبيهً كلها شجن.
وأضاف :” وحب وطموح ، فشتراها وبعث لي رسالهً قال عندما انام انظر الى وجهها قبل نومي فأرى احلام جميلة ، وقال لي ضاحكا زوجتي تغار من اللوحهً تقول لي هل هيه اجمل مني ، وانتو ايه رأيكم بالهدية الجميله ديه.
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اجمل هدية أسعدتني و اسعدني أكثر ما كتبه صاحبها الفنان العالمي العراقي الأصل قصى طارق المقيم في لوس انجلوس بالولايات المتحده الاميركيه … بائعة السمك عنوان اللوحهً (لوحه مأخوذه من فيلم شادر السمك وهو تعبير الصدمه التي تتلو الخيانه , من شخص هو كل ما تملك صنعت معه دربه ,فتتفاجئ برد الجميل بالرذيل, فالمعروف لاينبت الا في الارض الطيبه )، اللوحهً هذه بعتها عام ٢٠١٧في معرضي المشارك في فرساي _فرنسا ، لطبيب فرنسي الجنسية ، قال لي استفزتني عيني الصبيهً كلها شجن وحب وطموح ، فأشتراها وبعث لي رسالهً قال عندما انام انظر الى وجهها قبل نومي فأرى احلام جميلة . وقال لي ضاحكا زوجتي تغار من اللوحهً تقول لي هل هي اجمل مني . وانتو ايه رأيكم بالهدية الجميله ديه..
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