الفنانون العراقيون في امريكا يستذكرون الراحل علي الطائي

(المستقلة)/ميشغان-علاء السوداني/.. أقامت نقابة الفنانين العراقيين الأمريكيين حفلا تابينيا للفنان المغترب الراحل علي الطائي.

وشارك في الحفل نخبة من الجالية العراقية من الفنانين والأدباءن اضافة الى عائلة الراحل.

وقال الفنان امير مشكور الذي نظم الحفل أن العراقيين في المهجر الأمريكي خسروا رمزا من رموز الفن، وانسانا طيب القلب، اسهم في تأسيس نقابة الفنانين العراقيين المريكيين، وكان رمزا من رموز الثقافة العراقية .

وشكرت السيدة كوثر حسن زوجة الفنان الراحل في كلمتها نقابة الفنانين التي كانت حاضرة قرب الراحل وهو يعاني ويصارع المرض، واليوم تقيم حفلا تابينيا له.

واشارت الى أن الراحل كان محباً لكل الناس، ومعطاء، وذو وجه بشوش وكلام جميل يتكلم مع الصغير والكبير ويزرع الحب في كل مكان ، منوهة الى أنه منذ فقدان أبنه سنان واكبه الحزنن وعاني من الإصابة بمرض السرطان اللعين .

واضافت “كان يوصيني ان لا ابلغ احد بهذا لأنه لا يريد ان يشعر اصحابه بالألم ويثير عواطفهم وبقي هكذا حتى رحل .

من جانبه وصف الفنان ريكاردوس يوسف نقيب الفنانيين العراقيين في أمريكا الطائي بأنه “رائع بكلَ شيء، بفنه، باخلاقه، وبطيبته، وبحبه للناس.

وأضاف لقد ترجم الراحل حياته بهذا العطاء والحب عبر اعماله التي كانت تحمل صفة التأمل والحياة والحب.

الفنان رعد بركات تحدث عن الطائي قائلا ” خسرنا رجلاَ مبدعاً وانساناً طيب القلب كان لنا صديق حميم بل كان اخ واكثر لا يفارقنا يوما في حياته رغم بعد سكنه عنا كان يتفقدنا فردا فردا عبر الهاتف”.

وتحدث عن مناقب الراحل ايضا الفنان بهاء اليعقوبي ، والفنان سلام الموسوي.

وتضمن الحفل عرض فلماً وثائقياً عن مسيرة الفنان الراحل، و حياته في المهجر، من انتاج واخراج حسين التاج، وتعليق صاحب شاكر،وفوتوغراف بهاء اليعقوبي.

يذكر أن الراحل علي الطائي فنان تشكيلي مبدع رحل عن الساحة الفنية العراقية في المهجر ،قبل شهرين تقريبا، و كان الطائي قد ترك العراق مرغما وعاش في المهجر وواصل عطائه الفني هناك ،حيث كان احد المساندين والمؤسسين لنقابة الفنانين العراقيين الامركيين.