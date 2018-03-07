الفنانة نسرين امين تستعد لمسلسل الشارع اللي ورانا

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تنتظر الفنانة نسرين أمين انطلاق عرض مسلسلها الجديد “الشارع اللى ورانا” للمخرج مجدى الهوارى يوم 17 مارس الجارى على شاشة cbc، وتجسد نسرين فى أحداث العمل دور “ثناء” وهى قارئة الفنجان عام 1915 وتحث حولها العديد من التساؤلات بشكل تشويقى مثير.

وقالت نسرين انها متشوقة لرؤية حلقات المسلسل التى بذلك فيها مجهود كبير للغاية نظراً لطبيعة الأحداث التى تعتمد على ازمنة زمنية مختلفة، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يحظى العمل بمشاهدة جيدة من قبل الجمهور خاصة وأنه تيمة جديدة تماماً على الدراما التليفزيونية وتقدم للمرة الأولى.

مسلسل “الشارع اللى ورانا” تدور أحداثه حول الهلاوس والتخاريف الفاصلة بين الحياة والموت، كما أن الأحداث تدور حول شارع معين، وهو سر تسمية المسلسل بهذا الاسم، ويشارك فى بطولته فاروق الفيشاوى، لبلبة، درة، هند عبد الحليم، أحمد حاتم، إنجى أبو زيد، شيرين، وأحمد ماجد، وآخرين، تأليف حاتم حافظ، إخراج مجدى الهوارى.

وتصور نسرين أمين حالياً مسلسليها الرمضانيين “عزمى وأشجان” مع حسن الرداد وايمى سمير غانم وسمير غانم ومحمد ثروت وإخراج اسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى، و”ممنوع الاقتراب او التصوير” مع زينة وفتحى عبد الوهاب ومى القاضى ومحمد شاهين وأحمد العوضى وإخراج زياد الوشاحى