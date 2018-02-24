الفنانة مي سليم تحارب التحرش باغنية مهرجانات مع السادات وفيجو

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

استضافت الفنانة مى سليم مطرب المهرجانات الشعبية السادات فى حلقة من برنامجها “كان نفسى” الذى يتم عرضه على موقع يوتيوب وتحدثت معه عن المهرجانات ومتى ظهر هذا اللون من الموسيقى والأغانى والسبب وراء انتشارها وتحقيقها النجاح مع الجمهور، وطلبت منه تقديم عمل هادف الى الجمهور من خلال هذه المهرجات.

وقرر الثنائى تقديم أغنية جديدة عن السيدات وكيف يحاربن التحرش خاصة فى ظل انتشار هذه الظاهر بالمجتمع المصرى حيث يأملان ان تساهم هذه الأغنية فى القضاء على هذه الظاهرة، وسجلت مى الأغنية مع السادات وفيجو بطريقة “ديو” وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الجدير بالذكر ان برنامج كان نفسى” ينتمى إلى نوعية برامج تليفزيون الواقع، حيث تسجل مى سليم تجارب تحقق فيها أمنيات لها ولمعجبيها، وتقوم بتوثيق التجارب، واتفقت مى مع فريق التصوير أن يسجل كل ردود أفعالها دون أى تعديلات مهما كانت محرجة، وجاء قرار مى بتقديم هذا البرنامج رغبة منها فى التقرب من جمهورها بشكل كبير.