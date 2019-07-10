الفنانة سمر الشامسي بطلة فيلم سينمائي عالمي

(المستقلة).. قالت الفنانة سمر الشامسي انها ستشارك في تمثيل فيلم سينمائي عالمي.

ونشرت الشامسي في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مشاركتها رسمياً في فيلم سينمائي يحمل عنوان “حكاية الظلال”: فيلم الأوهام، حيث تلعب الفنانة سمر الشامسي دور ميثا في الفيلم الذي سوف يتم تصويره في دبي.

ولاقى الخبر إعجاب كبير من قبل متابعي حساب الفنانة الشامسي لمشاركتها كضيفة أساسية إلى نخبة من الممثلين العالميين، ويكون للشامسي دور مميزا وأساسي في الفيلم.

والفيلم الروائي الطويل سيكون أول تجربة للشامسي التي تنتقل من الفنون إلى الأفلام بعد حصولها على العديد من الجوائز الدولية عن عملها في مجال الفنون بما في ذلك اللوحة الشهيرة لباراك أوباما في البيت الأبيض.

ويحتوي الفيلم على تصوير مشاهد رعب، ويشارك فيه الممثل الروماني هيرستو تريكا ، اضافة الى نخبة من الممثلين العالميين مثل: الممثلة الألمانية أرزو نيوورث (The Misfits) والممثل النيجيري Chukka Ekweogwu (6 Underground) والممثلة الأمريكية Elizabeth Ann Gardner (Indecent Proposal) والممثل السويدي Almer Algmiren (A Tale Of Shadow 1) والممثل الروماني الموهوب روبرت كريستيان تريف (كارما) الذي يقود فريق إنتاج الفيلم.

الفيلم يعتمد على الاثارة والتشويق والغموض ،وهو من اخراج المبدع طارق الكاظم ، ومن المرجح أن يصل الفيلم إلى دور السينما العام المقبل.