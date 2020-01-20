الفنانة رشا مهدي تتصدر”ترند” جوجل فى مصر بسبب اللاعب محمد صلاح

المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الفنانة رشا مهدي ، اليوم، مؤشر البحث جوجل فى مصر، بسبب تغريدة لها ، عن اللاعب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

حيث أحزر اللاعب محمد صلاح، ليلة أمس، هدف عالمي في مرمى مانشستر يونايتد، فى الدقيقة الأخيرة من المباراة، وفاز ليفربول بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وإحتفل صلاح ، بالفوز على طريقته ، وخلع قميصه بعد الهدف، لتنتشر صورته بعد الإحتفال وتتحول إلى “ترند” ، وعاش جماهير الكرة المصرية فرحة عارمة إحتفالا بالفوز.

من ناحية أخرى ، هنأت الفنانة رشا مهدي، اللاعب محمد صلاح، فى تغريدة لها قائلة:” مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانلة تاني في السقعة يا قلب مصر”.

وتسببت تلك التغريدة فى تصدرها “ترند” جوجل، وتفاعل متابعيها بشكل كبير من تلك التغريدة، وجاءت التعليقات كالآتى:” رشا مهدى ممثله مصرية وأم محمد صلاح فى الغُربه ! ، ومتاخدش دش بعد الماتش عشان متبردش، مفيش كونجستال في انجلترا، اتعشى عدس عشان تتدفي ي نن عين مصر، أنا معاه دلوقتي في ليفربول ، هقوله حاضر”.

ومن المعروف إنتماء الفنانة رشا مهدي ، لفريق نادى الزمالك المصري، ودعمها الدائم لمحمد صلاح ، من خلال تغريدات لها ، لعل أبرزها تعليقها على أزمة صلاح مع إتحاد الكرة، بسبب أمور متعلقة باستغلال حقوق رعاية اللاعب دون علمه، مغردة قائلة: “نصيحة أخت، طالما عندك محامي خليه يتصرف ويمشي في الإجراءات القانونية ما بين الشركتين والاتحاد، ومتحطش نفسك بشخصك طرف في أي مواجهة”.

وتابعت: “في أكتر من 100 مليون مصري وفوقهم 300 مليون عربي، أنت الأمل والقدوة بالنسبة لهم، ربنا ييسرك أمرك، ويشرحلك صدرك، ويحلل عقدة من لسانك يفقهه قولك”.

على صعيد آخر ، تغيبت الفنانة رشا مهدي ، عن الساحة الفنية لعدة سنوات، نظرا لأمور شخصية تتعلق بها ، وكان آخر مشاركة لها فى مسلسل ” رمضان كريم “، والذى عرض فى الموسم الرمضانى لعام 2017، كما إعتذرت مؤخرا عن المشاركة فى المسلسل الشهير ” عروس بيروت “.