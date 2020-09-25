الفنانة رانيا يوسف تطالب بإعدام هذا الشخص

المستقلة/ منى شعلان/ تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية مقطع فيديو ، زعموا خلاله أنه لمدرس مصرى مُسن يتحرش بطفله صغيرة ، أثناء تواجدهما داخل غرفة لإعطائها درس خصوصى.

وتصدر هاشتاج باسم إعدام المدرس المتحرش ، موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وشاركت فى الهاشتاج ، الفنانة رانيا يوسف ، وقالت فى تغريدة لها :” التحرش هيفضل جريمه، ذنبها ايه طفله لا لابسه لبس مثير زي ما بيبرر البعض التحرش طفله برئيه بتواجه مجرم لازم يتعدم”.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية المصرية ، القبض على المدرس المسن وجارٍ التحقيق معه للتأكد من الفيديو المنشور.

من ناحية أخرى تواصل الفنانة رانيا يوسف ، حاليا تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “شارع 9” ، وتقوم بدور طبيبة نفسية تحاول حل مشاكل الشباب، خاصة في الشارع الذي تقطن به بالمعادي والمعروف بـ”شارع 9″، والهدف من المسلسل توجيه بعض النصائح المهمة للآباء وكيفية إتمام التربية بالشكل السليم، الذي يتفادون من خلاله مشكلة الإدمان نتيجة إهمال الأب أو الأم لأبنائهم وانشغالهم بأعمالهم فقط ، ومن المقرر عرضه خلال موسم الشتاء المقبل.