الفنانة الفلسطينية “سناء موسى” توجه سؤال مثير لصناع “أم هارون”

المستقلة / ريم حمدان – اطلت الفنانة الفلسطينية سناء موسى في حوار على قناة AJ+ مساء الجمعة بمناسبة ذكرى الـ 72 ليوم النكبة الفلسطينة.

وتحدثت سفيرة التراث الفلسطيني عن اهمية الحفاظ على القضية والرواية الفلسطينة، وعن دور الفن التراثي في المقاومة الذي بدوره يقوم بالتعريف عن الهوية والاحداث التاريخية الفلسطينية.

وذكرت سناء موسى انواع التضيقات التي تواجه الفنان الفلسطيني من الاحتلال الاسرائيلي وقالت ان هذا سببه ان هذه الاغاني التراثية هي بمثابة شهادة تذكر حق الفلسطينيين في ارضه من الاف السنيين.

وعلقت ابنة مدينة الجليل المحتلة على الاعمال الفنية التي تعرض في رمضان التي قد تساهم في تشويه وتحريف القضية الفلسطينية مثل مسلسل ” ام هارون ” ومسلسل “فوضى”، وقالت “ ان مسلسل ام هارون عمل مؤسف جداً” ووجهت سؤال “لماذا وما هي الغاية في هذا العمل من الاساس؟ ” واردفت “هذا العمل احتقار للفلسطيني ولا احد له الحق في فعل هذا الجرم بحق القضية الفلسطينية ان كان منتج او ممثل” واستنكرت اشتراك اي فنان بعمل فني لتحريف تاريخ القضية الفلسطينية المعروفة وواضحة كشمس ووصفته بأنه مجرم لا يفرق عن المحتل الاسرائيلي، وعلى عكس ذلك اشادت سناء موسى في عمل ” حارس القدس” عن المطران كابوتشي .

وأحيا الفلسطينيون أمس (الجمعة)، الذكرى السنوية الثانية والسبعين لوقوع النكبة بعدد من النشاطات المقيدة بسبب جائحة كورونا، وقد ارتفعت الأعلام السوداء على أسطح كثير من البيوت الفلسطينية فيما رفع آخرون أكثر تفاؤلاً العلم الفلسطيني. وتمكن بضع مئات من فلسطينيي 48 (المواطنين في إسرائيل) من دخول قراهم المهدمة، رغم أوامر الحظر، فيما أقامت لجنة المهجرين مسيرات إلكترونية لجميع البلدات الفلسطينية المهدمة.