الفنانة التركية هاندا أرنشيل تستعد للزواج من المغنى مراد دالكليتش

(المستقلة) – منى شعلان/ تستعد الفنانة التركية “هاندا أرنشيل” ، للزواج من المغني التركي مراد دالكليتش ، وتنشغل حالياً بتحضيرات حفل الزفاف ، وفقا للمواقع الأخبارية التركية.

وبحسب الأخبار ، فإن الثنائي يعكفان حالياً على التحضير لحفل زفافهما الذي لم يحدد بعد مكان إقامته وموعده، كما أنهما لم يخبرا احدا بهذا الموضوع سوى أصدقائهما المقربي.

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وفي وقت سابق، انتشرت أخبار تفيد بأن المغني التركي مراد قد طلب الزواج من ارتشيل ولكنها رفضت وقتها خوفًا من المسؤولية، لكن يبدو أن خوفها بدأ يتلاشى في الوقت الحالي خاصة وأنها غيرت رأيها وقبلت بالزواج.

وقد نشر المغني التركي مراد دالكليتش ، صورة تجمعه بالفنانة التركية هاندا أرتشيل بيوم عيد الحب، أثناء احتفالهما معاً، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلق مراد على الصورة قائلاً :”كل يوم هو يوم حب لنا”.

من ناحية أخرى ، نشر موقع “Top Beauty world” الأمريكي، قائمة تضم أجمل 100 امرأة و100 رجل وسيم من نجوم العالم، وقد احتلت فيها أرتشيل المرتبة الخامسة، واستطاعت بتلك المرتبة تخطي أشهر النجمات التركيات اللواتي يرى فيهن الجمهور الجمال الساحر مثل توبا بويوكستون التي احتلت المرتبة الـ 27، وفهرية أفجان التي احتلت المرتبة الـ 60.