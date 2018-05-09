الفلسطينيون يستعدون لاحياء ذكرى النكبة

(المستقلة)..أعلنت لجنة الدفاع عن حق العودة، الأربعاء، عن برنامج فعاليات الذكرى الـ70 للنكبة في فلسطين والشتات وداخل الخط الأخضر في منتصف مايو الجاري.

وكشفت لجنة الدفاع عن حق العودة خلال مؤتمر صحفي في رام الله عن شعار فعالياتها تحت مسمى “من جيل لجيل عن العودة والقدس ما في بديل”.

وأعلنت اللجنة عن مسيرة مركزية في مدينة رام الله في 14 مايو، بالتزامن مع نقل سفارة واشنطن من “تل أبيب” إلى القدس المحتلة.

ويتضمن البرنامج مسيرات وندوات وفعاليات فنية، بالإضافة إلى التوجه لنقاط التماس مع القوات الإسرائيلية، والتركيز في خطبة الجمعة القادمة على حق العودة، وتنظيم مسيرة شاحنات وحافلات قديمة نقلت اللاجئين الفلسطينيين.

كما تم تخصيص فقرات وحصص في المدارس للحديث عن النكبة، إضافة إلى فعاليات في الجامعات الفلسطينية، وإصدار الحكومة تعميما على الوزارات بضرورة مشاركة الموظفين في الفعاليات.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة ومنسق عام اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى محمد عليان، إن فعاليات إحياء ذكرى النكبة، تأتي استكمالا للفعاليات التي انطلقت في 30 مارس الماضي.

وقال المنسق العام للجنة محمد عليان إن الذكرى الـ70 للنكبة تأتي ضمن التحديات والمحاولات الرامية إلى شطب حق العودة وهدم المشروع الوطني، خصوصا القرارات الأمريكية الأخيرة.

وأكد عليان على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية، والاستمرار بالتأكيد على حق العودة ومواجهة المخاطر بنقل السفارة.

وأضاف “نوجه رسالة شاملة قوية ومدوية واضحة بأننا كشعب فلسطيني مستمرون بالنضال، وسننزل إلى جميع الساحات ونقول بأننا متمسكون بعودتنا وحقوقنا وقدسنا عاصمة ونواجه الانبطاحات السياسية من بعض الدول التي تتساوق مع الاحتلال وأمريكا بما يسمى صفقة العصر”.

ودعا المنسق العام للجنة وزارة الخارجية بتوجيه أوامرها للسفارات بتنظيم الفعاليات في هذه الذكرى تزامنا مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.