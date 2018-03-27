الفلاحين المصريون يحتشدون امام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

دعت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام، عماد أبوحسين، جموع الفلاحين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول لها، وتستمر حتى الغد، وفقً لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

قال نقيب الفلاحين – في بيان اليوم -“إن هناك حشودًا هائلة من الفلاحين وُجدت أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم منذ اليوم الأول للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها النقابة تلقت صباح اليوم الثلاثاء تقارير من محافظات عدة في الوجهين القبلي والبحري تفيد باحتشاد مئات الفلاحين والمزارعين أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وأوضح نقيب عام الفلاحين، أنه أعطى توجيهاته إلى جميع نقباء الفلاحين بالمحافظات بضرورة الوجود أمام أبواب اللجان الفرعية في تمام الساعة الثامنة صباحًا لحشد الناخبين، وحثهم على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، وهو ما استجاب له الجميع بلا استثناء، حيث شهدت اللجان الفرعيةفي عدد كبير من المحافظات إقبالًا غير مسبوق في الساعات الأولى من صباح اليوم.

من جانبه، أكد الحاج محمد عبدالستار، نقيب الفلاحين بالشرقية، أن آلاف الفلاحين والمزارعين من المحافظة وُجدوا أمام اللجان منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، واصطفوا فى طوابير طويلة للإعلان عن مشاركتهم في العملية التصويتية تأييدًا لمصر وللوطن.

يذكر أن لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، بدأت أعمالها في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي، التي تجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد