الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إجراءات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تفقد الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات إستعداد مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية ، لمتابعة سير عملية إستقبال الطلبة وتوفير كافة الإمكانيات لإنتقاء أفضل العناصر المؤهلة علمياً للإلتحاق بالقوات المسلحة والعمل كضباط مقاتلين يحملون راية الدفاع عن الوطن .

وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل تسجيل البيانات معرباً عن سعادته بالإقبال الكثيف لشباب مصر وحرصهم على نيل شرف الدفاع عن تراب مصر المقدس , مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على وضع شروط دقيقة لإنتقاء نخبة من خيرة شباب مصر للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية .

وناقش الفريق / محمد فريد عدد من الطلبة المتقدمين فى مختلف الموضوعات ، مشدداً على أن يكون لدى جميع المتقدمين القناعة التامة بأن القوات المسلحة تنتقى رجالها من بين كافة أبناء الوطن بكل حيادية ، وأن الأفضلية تكون للعناصر القادرة على إجتياز اختبارات اللياقة البدنية والطبية وفقاً للمعايير المحددة .

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة .