الفريق اول محمد زكي يلتقي مقاتلي القوات الجوية ويشاركهم تناول الإفطار

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى مقاتلى القوات الجوية وطلبة الكلية الجوية ويشاركهم تناول الإفطار …

القائد العام : تاريخ قواتنا الجوية حافل بالبطولات التى سطرها نسور مصر دفاعاً عن سمائها

إلتقى الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى القوات الجوية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الجوية وشاركهم تناول الإفطار .

وألقى الفريق / محمد عباس قائد القوات الجوية كلمة أكد خلالها أن رجال القوات الجوية يمارسون مهامهم بكل إخلاص وتفانى لحماية سماء مصر والدفاع عن مقدساتها بالتعاون مع كافة الأفرع والتشكيلات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة لمواجهة أى تهديدات أو عدائيات محتملة .

ونقل الفريق أول / محمد زكى تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلى القوات الجوية ولأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الجوية تقديراً لما يبذلونه من جهد وعمل لرفعة شأن القوات المسلحة كما هنأهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .

وأشار القائد العام إلى أن تاريخ قواتنا الجوية حافل بالبطولات والتضحيات التى سطرها نسور مصر دفاعاً عن سمائها مؤكداً أن التفوق الهائل الذى تشهده القوات المسلحة المصرية من الناحية الفنية والقتالية والإدارية لم يكن ليتحقق لولا جهود أبنائها المخلصين الذين يقدرون دورهم ومسئولياتهم الكبرى فى الحفاظ على أمن مصر القومى آخذين بعين الإعتبار جهود القوات المسلحة الرامية لبناء الوطن وإستمرار خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية .

كما قام القائد العام بتكريم عدد من المتميزين من رجال القوات الجوية تقديراً لأدائهم مهامهم بتفان وإخلاص .

حضر اللقاء الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .