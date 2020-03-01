الفحص الوقائي يؤكد سلامة منتسبي فوج طوارئ كربلاء الثالث من كورونا

(المستقلة)/علي النصر الله/ .. اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاحد، عن ان الفحص الوقائي الذي قامت به مفارز صحة كربلاء اكد عدم وجود اية اصابة بفايروس كورونا لدى منتسبي فوج طوارئ كربلاء الثالث .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) ضمن “الإجراءات الاحترازية للحد من فايروس كورونا ، وبهدف اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار هذا الفايروس، توجهت مفارز دائرة الصحة وبالتنسيق مع قيادة الشرطة لغرض فحص منتسبي فوج طوارئ كربلاء الثالث من فايروس كورونا “.

واشار الى إن “المفارز الصحية قامت بأجراء الفحص الشامل لجميع المنتسبين المرابطين ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الخنافسة شمال كربلاء والمحاذي لمحافظتي بابل والانبار ، وبأشراف امر الفوج الثالث “.

وأكد إن “الفحص الطبي لم يسجل أي حالة سلبية “.