الفحص الطبي اثبت سلامة المواطن الهندي في مصفى كربلاء
( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت صحة كربلاء ،ان نتائج الفحص الطبي والمختبري الذي أجريت على المواطن الهندي العامل في مصفى كربلاء النفطي سليمة جدا وخالية من فايروس الكورونا.
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وأكدت صحة المحافظة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم السبت ، عدم دخول أية حالة مُشتبه بإصابتها بالفيروس من العمالة الكورية في مصفى كربلاء ، إلى ردهة العزل في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية ، بخلاف ما أشيع ، في عدد من وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي اليوميين الماضيين “.
وقالت إن “الدائرة ستقوم بعرض موقف يومي للحالة الوبائية في المحافظة ، ذات الصلة بمستجدات موضوع الفيروس ذاته “. مؤكدة ” عدم تسجيل أية إصابة بالمرض في المحافظة لغاية الآن “.
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