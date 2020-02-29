الفحص الطبي اثبت سلامة المواطن الهندي في مصفى كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت صحة كربلاء ،ان نتائج الفحص الطبي والمختبري الذي أجريت على المواطن الهندي العامل في مصفى كربلاء النفطي سليمة جدا وخالية من فايروس الكورونا.

وأكدت صحة المحافظة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم السبت ، عدم دخول أية حالة مُشتبه بإصابتها بالفيروس من العمالة الكورية في مصفى كربلاء ، إلى ردهة العزل في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية ، بخلاف ما أشيع ، في عدد من وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي اليوميين الماضيين “.

وقالت إن “الدائرة ستقوم بعرض موقف يومي للحالة الوبائية في المحافظة ، ذات الصلة بمستجدات موضوع الفيروس ذاته “. مؤكدة ” عدم تسجيل أية إصابة بالمرض في المحافظة لغاية الآن “.