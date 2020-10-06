الفتلاوي : 40 الف عجلة على ثلاثة محاور في كربلاء لنقل الزائرين الى سكناهم

الفتلاوي : 40 الف عجلة على ثلاثة محاور في كربلاء لنقل الزائرين الى سكناهم

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن نائب محافظ كربلاء الاول جاسم الفتلاوي ، اليوم الثلاثاء ، إن ( 40 ) ألف عجلة يوميا تقوم بنقل الزائرين من المحافظة الى محل سكناهم وعلى محاور كربلاء الثلاث ، بابل والنجف الاشرف ، وبغداد .

وقال الفتلاوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) لا “توجد أي قطوعات في الطرق العامة والرئيسية من داخل المحافظات لعجلات نقل الزائرين ، و تصل العجلات الى أقرب نقطة من العتبات المقدسة “.

وأوضح إن “كربلاء شهدت القطع فقط ابتدأ من اليوم الطوق الثالث ، ويبعد 500 متر عن العتبات المقدسة لمحاور كربلاء الثلاثة ، بابل ، النجف ، بغداد ، بسبب تحول كربلاء الى كتلة بشرية “.

وأضاف إن “الدخول والانسيابية لعجلات الزائرين لنقلهم الى محل سكناهم كانت ممتازة وجيدة بسبب فتح هذا العام طرق جديدة ، ووسعنا أخرى قديمة ، إضافة إلى استحداث كراجات لنقل الزائرين في المحاور الثلاثة “.