الفتلاوي : جدلية الدوائر المتعددة والمفردة في قانون الانتخابات مازالت قائمة

المستقلة … اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان جدلية الدوائر المتعددة والمفردة في قانون الانتخابات مازالت قائمة ولم تحسم بعد، لافتا الى ان الايام المقبلة لجلسات البرلمان كفيلة بحل هذا الامر.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، ان “بعض الاطراف تسعى لجعل محافظات معينة دائرة انتخابية واحدة، وبعض الاطراف تقف بالضد من هذا الامر”.

واضاف ان “قانون الانتخابات لم يحسم بعد بسبب الجدلية بين الاطراف السياسية حول الدوائر المتعددة والمنفردة في قانون الانتخابات، حيث من المؤمل حسم هذا الامر في الايام المقبلة”.

وبين ان “ملف الدوائر المتعددة والمنفردة سيحدد لكل محافظة، وفقا للنسب السكانية والاقضية والنواحي، وستكون هناك دراسة مستفيضة حول هذا الامر من اجل حسم موضوع كل محافظة وجعلها اما مجموعة دوائر او دائرة انتخابية واحدة”.