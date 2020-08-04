الفتلاوي : ارادات خارجية تقف امام تنفيذ الاتفاق مع الصين

” المستقلة” … قال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان هناك ارادات خارجية ومعرقلات أخرى تقف امام تنفيذ الاتفاق مع الصين، لافتا الى ان العراق لن يتمكن من التقدم خطوة الى الامام مالم يتم تفعيل تلك الاتفاقات.

واكد الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “هناك ارادات خارجية تقف امام العمل وتفعيل الاتفاقية مع الجانب الصيني للنهوض بالعراق اقتصاديا”.

وأضاف ان “اتفاقية الصين تجنب العراق صرف المبالغ الطائلة، كما حصل في الكثير من الدول التي تعاقدت مع بكيين لتطوير بناها التحتية ومشاريعها”.

وبين ان “ العراق لن يتمكن من التقدم خطوة واحدة في مجال الخدمات والاعمار والبنى التحتية في حال بقاء المعرقلات وتدخل مختلف الأطراف في الاتفاقيات الاقتصادية وخاصة الاتفاق مع الصين”. ” النهاية”