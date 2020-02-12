الفتح يوجه رسالة الى علاوي ويحذره من التعامل مع “سماسرة بيع الوزارات”

(المستقلة)… وجه تحالف الفتح رسالة الى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بشأن “سماسرة بيع الوزارات”.

وقال القيادي في التحالف، النائب أحمد الكناني في تصريح صحفي “اننا نريد تشكيل حكومة مواصفات وليس حكومة صفقات، وهذا أمر شددنا عليه جداً لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي”.

وبين الكناني ان “تشكيل جميع الحكومات السابقة، لم تخل من سماسرة بيع الوزارات، ولكن على لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ان يكون حذرا في التعامل مع هؤلاء ولا يكرر اخطاء الماضي”.

وأكد الكناني ان “الكثير من القوى السياسية خلال الحكومات السابقة تسلمت اموالا من أجل تسلم بعض الشخصيات لوزارات معينة، لكن نحن نأمل ان تكون حكومة علاوي تختلف عن الحكومات السابقة بهذا الجانب”.

ومن المفترض أن يقدم علاوي -وهو وزير سابق وجرت تسميته رئيسا للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه القوى السياسية- تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من مارس/آذار المقبل للتصويت عليها وفق مقتضيات الدستور.

وتقول مصادر سياسية ان علاوي شرع وبعد تكليفه بالتفاوض مع القوى السياسية من الشيعة والكورد والسنة للاسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. (النهاية)