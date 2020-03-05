الفتح : يؤكد صعوبة إجراء الانتخابات المبكرة بسبب مشاكل إجرائية ومالية

(المستقلة)… أكد تحالف الفتح اليوم الخميس صعوبة إجراء الانتخابات المبكرة بسبب مشاكل إجرائية ومالية تعرقل تحديد موعد الانتخابات.

وقال عضو مجلس النواب النائب أحمد الكناني في تصريح صحفي إن “القوى السياسية ليس لديها مشكلة بإجراء الانتخابات في المدة المحددة، مشيراً إلى “وجود عقبات تعرقل إجراء الانتخابات في الوقت الحالي”.

وأوضح أن “إجراء الانتخابات يتطلب أموالاً ،لاسيما أن الموازنة العامة لم يتم إقرارها إلى الآن”، مبيناً أن “غياب التوافقات سيتسبب بتعطيل عمل الحكومة وصعوبة تهيئة الأمور من الناحية اللوجستية لإجراء الانتخابات”.

ودعا الكناني إلى “سرعة اختيار الحكومة المكلفة”، لافتاً إلى أن”إنجاز الإصلاح لا يمكن إتمامه خلال المدة الوجيزة في ظل وجود التحديات والتوافقية “.

وأضاف أن “الحكومة المختارة ستكلف بإجراء التعديلات الدستورية ،علاوة على التهيئة لإجراء انتخابات جديدة وهو الحل الأمثل للتخلص من نظام المحاصصة والفساد المالي والإداري المنتشر في المؤسسات”.(النهاية)