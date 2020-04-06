الفتح والإسلامي ينددان باستهداف شركة نفطية أمريكية ويؤكدان تصعيد خطير يهدد الاقتصاد

( المستقلة)… دان تحالف الفتح برئاسة هادي العامري استهداف شركة “هالبرتون” النفطية الأمريكية في محافظة البصرة، مشيرا إلى أن الهجوم يتسبب بأضرار فادحة بالاقتصادي العراقي، فيما اعتبر الحزب الإسلامي العراقي الهجوم بأنه “تصعيدُ خطير”.

وقال تحالف الفتح في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين، إنه “تابعنا بقلق بالغ وامتعاض شديد الأخبار التي تحدثت عن قيام مجموعة تخريبية باستهداف منشآتنا النفطية باستهدافها احدى الشركات العاملة في منطقة البرجسية بالبصرة”.

وأضاف “في الوقت الذي ندين فيه هذه الاعمال الإجرامية والتخريبية التي تسبب باضرار فادحة بالاقتصادي العراقي وتدميرا ممنهجا لخطط التنمية وتطوير الصناعة النفطية فاننا ندعو الاجهزة الامنية والجهات المختصة الى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الشركات العاملة وتوفير بيئة آمنة لتطوير هذا القطاع المهم والمساس ومتابعة هذه المحاميع التخريبية التي تهدف الى الأضرار بالعراق وإنزال أقصى العقوبات بهم”.

من جانبه قال الحزب الإسلامي العراقي في بيان ، إن “تكرار عمليات القصف والاستهداف التي تطال المواقع والشركات الأجنبية والحقول النفطية، وآخرها ما حصل في البصرة، يعد امراً خطيراً ومن الواجب تظافر الجهود لايقافه”.

وأضاف “علينا العمل لابعاد العراق عن أي شكل من أشكال الصراع الذي لن يعود بالخير عليه، كما ان استهداف الشركات الأجنبية والمواقع الرسمية والسفارات، سلوك مرفوض بجميع الصور والأشكال”.

وتابع الحزب أنه “على الحكومة اليوم مهمة وطنية عاجلة، وهي المحافظة على صورة الدولة العراقية من العبث الذي يجري، مشدداً على ان معالجة أي موضوع يجب ان يتم بالطرق الرسمية وتحت غطاء القانون”.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاثنين في بيان أن “القوات الأمنية في محافظة البصرة تلاحق عناصر خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت بالقرب من موقع شركة هالبرتون النفطية في منطقة البرجسية، مشيرة إلى “العثور على منصة إطلاق الصواريخ في طريق الزبير – الشعيبة وبداخلها ١١ صاروخاً لم تطلق وقد جرى ابطالها وتفكيكها، ولم تسجل اي خسائر تذكر”.

وافاد مصدر امني مسؤول اليوم الاثنين بتعرض شركة هاليبرتون النفطية الامريكية في محافظة البصرة جنوبي العراق الى قصف صاروخي.

وقال المصدر ان “قرابة 4 – 5 صواريخ استهدفت مقر الشركة في البرجسية مما اسفر عن الحاق اضرار مادية طفيفة”، موضحا أن “أحد الصواريخ وقع قرب بئر عشرين النفطي بين ناحية سفوان وقضاء الزبير”.

واشار المصدر الى ان العمال الامريكيين كانوا قد غادروا الشركة ولا يتواجد فيها سوى العراقيين.( النهاية)