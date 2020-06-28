الفتح : مهمة حكومة الكاظمي اعادة هيبة الدولة و اجراء الانتخابات المبكرة

المستقلة … أكد تحالف الفتح، أن الحشد الشعبي وجد ليبقى وسيبقى، فيما أشار إلى أن مهمة حكومة الكاظمي تقتصر على اعادة هيبة الدولة و اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الناطق باسم التحالف النائب أحمد الأسدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، إن “ الحشد الشعبي وجد ليبقى وسيبقى”، لافتا إلى أن “ الحشد الشعبي بدون موازنة منذ 6 اشهر وتصدى لكورونا بامكانياته المتاحة”.

وأضاف الاسدي، أن “ الحشد الشعبي تكفل بدفن ضحايا كورونا بعد ان انهزم الجميع”.

وبشأن قضية انفصال بعض الوية العتبات المقدسة عن هيئة الحشد الشعبي، أوضح الأسدي، أن “حشد العتبات لم يرتبط بالدفاع و انما بالقائد العام للقوات المسلحة”.

إلى ذلك دعا الأسدي الحكومة إلى “التحرك لمنع تسيس التظاهرات وركوب موجتها من قبل اطراف داخلية و خارجية”، مشيرا إلى أن “الحكومة فشلت باحتواء ازمة التظاهرات و حماية المتظاهرين”.