الفتح : الزرفي هو أمريكي بحت وله تأثير بخراب العراق وتبنى الجوكرية بالتظاهرات

( المستقلة)….أكد النائب تحالف الفتح بزعامة هادي العامري كريم المحمداوي ان الزرفي كان يتبنى “الجوكرية” الأمريكية في ساحات التظاهرات في العراق.

وقال المحمداوي في تصريح صحفي ان “رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، هو أمريكي بحت وهو من الجوكر الامريكي، وله تأثير في خراب العراق وتبنى الجوكرية في ساحات التظاهرات”.

وأضاف المحمداوي “لهذا السبب هناك معارضة سياسية شيعية ضد الزرفي، ولا يمكن تمرير حكومته بخاصة مع وجود هذه المعارضة، التي لها تأثير على القوى السنية والكوردية”.

وتابع المحمداوي ان “من الاسباب الاخرى التي تدفع لرفض الزرفي انه شخصية غير نزيهة ومثيرة للجدل، كما توجد عليه معارضة اقليمية، فمهما حاول لن ينال ثقة البرلمان العراقي، بحث قوله.

ومصطلح “الجوكرية” الأمريكية يطلقه بعض الفصائل المسلحة العراقية على اشخاص في ساحات الاحتجاج تقوم بأعمال الحرق والصدامات مع ‏القوى الأمنية وايضا نسبًا للفلم الأمريكي الجوكر .( النهاية)