الفتح : الاطراف السياسية حسمت ملف الدوائر الانتخابية بنسبة 90%

المستقلة / – اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان الاجتماعات بين الاطراف السياسية حسمت ملف الدوائر الانتخابية بنسبة 90%، لافتا الى ان جلسة البرلمان يوم السبت المقبل ستكون حاسمة لهذا الامر.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان “الاجتماعات متواصلة مابين الاطراف السياسية من اجل حسم ملف الدوائر الانتخابية والتصويت عليها يوم السبت المقبل، حيث ستكون الجلسة حاسمة لهذا الامر”.

واضاف ان “هناك اتفاق على تمرير الدوائر الانتخابية وتحديدها وانهاء ملفها، حيث بلغت نسبة التوافق على هذا الامر اكثر من 90% ولم يتبق الا الشيء القليل لانهاء الملف بالكامل”.

وبين ان “بعض الاطراف مازالت تعرقل موضوع الدوائر الانتخابية وتسعى لفرض رؤيتها، في بعض المحافظات وهو ما اعاق انهاء الملف في الايام الماضية”.