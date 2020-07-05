الفايز : العراق بحاجة إلـى الانفتاح على جميع بلدان المنطقة والعالم

المستقلة … اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية ، إن الزيارات الدبلوماسية والتجارية التي تقوم بها الوفود الرسمية العراقية ستعزز مكانة البلاد الاقتصادية.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز، في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، أن العراق بحاجة إلـى الانفتاح على جميع بلدان المنطقة والعالم لتوطيد وتطوير علاقاته بها”، مؤكداً أن “زيـارة الوفد العراقي الـى لبنان تعد بداية لزيارات وفود أخرى للانفتاح الاقتصادي والـتـجـاري عـلـى الـعـالـم والـــدول الـعـربـيـة”.

وأوضح أن “هناك زيـارة مرتقبة لرئيس مجلس الـــوزراء مصطفى الـكـاظـمـي الـى ايران وأخرى لاحقة الى الولايات المتحدة الاميركية”.

وأشاد الفايز، “بالتحركات الدبلوماسية والاقـتـصـاديـة المـسـتـمـرة، الـتـي تـقـوم بها الـوفـود العراقية لأنـهـا تصب فـي الهدف نـفـسـه وهـــو دعـــم الاقــتــصــاد الــعــراقــي والانـفـتـاح سياسيا على المنطقة”.

وبين أن “الـدبـلـومـاسـيـة الـعـراقـيـة تـلـعـب دورا مهما في تعزيز مكانة البلاد الدولية من خــلال الـخـطـط، الـتـي رسـمـتـهـا الحكومة فـي تحريك الاقـتـصـاد الـعـراقـي والتبادل التجاري بين العراق وبلدان العالم”، مضيفا أن “وزارة الـخـارجـيـة شرعت بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي صـــوت عـلـيـه مـجـلـس الــنــواب وتـضـمـن الانفتاح على دول العالم لدعم الاقتصاد وتوطيد العلاقات”.