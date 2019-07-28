الفاو تعقد ورشة عمل استشارية لتعزيز نظام الرقابة على الأغذية في العراق

(المستقلة).. عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق بالتعاون مع مكتب المنظمة الاقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في القاهرة ورشة عمل استشارية لعزيز نظام الرقابة على الأغذية في العراق و على مدى يومين ، وذلك يومي 24 و25 يوليو/تموز في بغداد.

و ركزت ورشة العمل الاستشارية على تعزيز كفاءة نظام رقابة الاغذية في العراق ، والرقابة المؤسسية والقدرات التقنية للجهات المعنية واصحاب العلاقة من موظفي وزارات الزراعة، والصحة، والتخطيط و والتعليم العالي بالاضافة الى وزارة التجارة وذلك بهدف اعداد الاستراتيجة والأنشطة المناسبة لسلامة الأغذية على نحو يضمن التقدم والدّعم التدريجي لوظائف مراقبة الأغذية.

وفي كلمته الأفتتاحية ، رحب ممثل منظمة الأغذية والزراعة في صلاح الحاج حسن بالمشاركين من الوزارات العراقية. وقال “أن الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو مراجعة نظام سلامة الأغذية في العراق ، ومناقشة نقاط القوة والضعف والآليات المعمول بها لجمع وتحليل المعلومات من خلال المشاورات بين الجهات المعنية بتعزيز نظام رقابة الأغذية في العراق. والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه هو كيفية تنمية قدرات الموظفين المعنيين وإرساء نظام متكامل لسلامة الأغذية، واننا وشركاؤنا سنعمل على مراجعة وتحليل كفاءة النظام الوطني للرقابة على الأغذية وسنقوم ايضا بتحديد الإجراءات والتمويل اللازم لبناء نظام مستدام لرقابة سلامة الأغذية.

وأكد مستشار وزارة الزراعة للثروة الحيوانية حسين علي سعود أن منظمة الفاو هي الشريك الرئيسي لوزارة الزراعة وقدر الجهود المعلنة لإنجاز نظام متكامل لسلامة الأغذية في العراق. معربا عن أهمية موضوع سلامة الاغذية ووصول الغذاء الآمن والمناسب للمواطنين.

ودعا سعود إلى توحيد الجهود لإنتاج ورقة عمل موحدة تخدم القطاع الزراعي وعملية توفير الغذاء الآمن والمغذي والسليم للمواطنين والتي تعد واحدة من المهام الرئيسية لوزارة الزراعة.

وعرض مستشار سلامة الأغذية في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا – الفاو في القاهرة الدكتور صابر منصور، المبادئ والتوجيهات الدولية لتصميم وتشغيل نظام وطني فعال لرقابة الأغذية وقال”تلعب النظم الوطنية للرقابة على الأغذية دورا محوريا في حماية صحة المستهلكين وضمان ممارسات عادلة ونزيهة في تجارة الأغذية وتعتبر عملية المراجعة والرصد لنظام الرقابة على الأغذية أحد الآليات الفعالة لتعزيز النظام وضمان مواءمته مع المعايير الدولية”.

و حضر ورشة العمل الاستشارية 39 مشاركا من جميع الوزارات العراقية المعنية ، وعند انتهاء المشاورات اتفق المشاركون على العديد من التوصيات المثمرة بهدف تحديد الاولويات والاحتياجات المختلفة لتنمية قدرات العاملين بهذا القطاع ، كما ان التوصيات والأولويات التي حددها المشاركون تهدف الي تطوير النظام الوطني لرقابة الأغذية في العراق ليتلائم مع المعايير الدولية لسلامة الأغذية.