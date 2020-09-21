الفاشينيستا الكويتية جمال النجادة تتصدر تريند “جوجل” بعد القبض عليها

المستقلة / منى شعلان / تصدرت خبيرة التجميل والفاشونيستا الكويتية جمال النجادة محرك البحث جوجل ، عقب إلقاء القبض عليها أمس الأحد ، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق معاها بعد اتهامها بالإساءة إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية، لملاحقتها للمشاهير، وتجاهلها سارقي المليارت على حد تعبيرها.

وانتقدت النجادة في مقطع صوتي لها ، ملاحقة النيابة لها وللمشاهير الآخرين، على خلفية التحقيق معها ومع عدد من المشاهير في قضية غسيل الأموال وتضخم الحسابات الخاصة بهم، وقالت النجادة فى تسجيل صوتي لها : ”إنهم لا يملكون مبالغ كبيرة تتطلب كل هذه الملاحقات، في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارقي المليارات“.

وكانت النجادة من بين المشاهير الذي خضعوا للتحقيق في الأسبوعين الماضيين، بعد استدعاء مجموعة من المتهمين بغسيل الأموال للنيابة العامة للتحقيق معهم، ليتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات من التحقيق بكفالة 20 ألف دينار كويتي في حين دفع البعض مبالغ مختلفة.

يُذكر أن الفاشونيستا الكويتية، وجهت رسالة شكر لمتابعيها عبر مقطع فيديو لها ، المتسبب الأول فى نجاحها وجنيها للملايين بفضل كثرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وعلى رأسها “سناب شات”، موضحة إنها اشترت يختاً بنصف مليون دينار وبنت منزلها على قطعة أرض ثمنها مليون دينار، كما دفعت ثمن كلفة البناء وتأثيث البيت نحو مليوني دينار، مشيرة إلى أن كل هذه الأمور تحققت بفضل متابعيها ، لافته أنه لا يوجد أي من مشاهير السوشيال ميديا يعترفون بذلك وبجميل متابعيهم عليهم قائلة: “لولاكم ما ارتديت السوليتير”.