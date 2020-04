الفائزة بلقب “شخصية العام” تلوم زعماء العالم من “دافوس” بسبب التغير المناخي

المستقلة/ حثت الناشطة السويدية الشابة، جريتا تونبرج، التي ألهمت جيلا جديدا من الناشطين لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام، زعماء العالم، اليوم الثلاثاء، على الاستماع إلى صوت الشباب.

وقالت الناشطة البيئية، البالغة من العمر 16 عاما: “لست بالشخص الذي يمكن أن يشكو من عدم الاستماع إليه”، مثيرة ضحكات من جانب مستمعيها في جلسة نقاشية بعنوان “شق طريق مستدام نحو مستقبل مشترك” في اليوم الأول من المنتدى السنوي.

وأضافت تونبرج: “علم وصوت الشباب ليس محور النقاش، لكن ينبغي أن يكون كذلك”.

ووجهت جريتا، في كلمتها بمنتدى دافوس، اللوم إلى قادة العالم لعدم بذلهم “أي شيء في الأساس” للحد من انبعاثات الكربون، على الرغم من ظهور أدلة تنذر بحدوث كارثة مناخية بسبب هذا، بحسب سبوتنيك نقلا عن شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقالت تونبرج، إن “الوعي بأزمة المناخ ارتفع في العالم، ولكن في جوانب أخرى لم يحدث تغيير كبير”.

وعند سؤالها حول ما ترغب به أن يتحقق بالمستقبل، قالت جريتا، “أن نبدأ في الاستماع إلى العلم، وأن نبدأ في التعامل مع هذه الأزمة على أنها الأزمة الحالية”.

كما كشفت تونبرج في المنتدى، أنها قضت عاما في محاولة نشر نتائج تقرير اللجنة الحكومية الدولية، حول تغير المناخ لعام 2018، الذي يبين أن الدول لا يمكنها إطلاق سوى 420 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون، من أجل الحصول على أفضل فرصة للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة، والتي سيتم بلوغها في غضون 8 سنوات ونصف تقريبا من الآن.

وقالت جريتا لزعماء العالم: “لا أعتقد أنني رأيت منفذا إعلاميا واحدا أو شخصا في السلطة ينقل ما جاء في التقرير، أعلم أنكم لا تريديون الإبلاغ عن هذا، وأعلم أنكم لا تريدون التحدث عن هذا، ولكني أؤكد لكم أنني سأواصل تكرار هذه الأرقام حتى تتحدثون عنها”.