الغلاب : لجنة الثقافة تدعم تشريع وتعديل القوانين التي تحفظ حقوق الصحفيين

(المستقلة)..اكدت رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النائبة سميعة الغلاب دعم اللجنة بشكل كامل تشريع وتعديل القوانين التي من شأنها الحفاظ على حقوق الصحفيين اثناء تأديتهم الواجب او النشر من الانتهاكات التي تطالهم من قبل الاجهزة الامنية او حمايات المسؤولين او اية جهات اخرى مهما كانت مسمياتها.

وقالت الغلاب اثناء الاجتماع الذي عقد في مقر لجنة حقوق الانسان بحضور رئيسها النائب ارشد الصالحي، وعضو لجنة الثقافة والاعلام علي الحميداوي، وممثلي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، وعدد من المستشارين في مجلس النواب ، ان تعديل القوانين النافذة سيكون بالاتفاق مع الجهات المعنية قبل الخوض بتعديلها، مبينة انها ستخاطب رئاسة مجلس الوزراء لتفعيل المادة 9 من قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011، فضلا عن عقد جلسات استماع وطاولات نقاش مع الجهات التي ترغب بطرح الافكار والمقترحات.

وكشفت الغلاب عن المضي باعداد جلسات نقاشية لتعديل مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تخص جرائم النشر بحضور السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى واللجان المساندة الاخرى، والمطالبة باعادة تشكيل المحكمة الخاصة بقضايا النشر الملغاة.