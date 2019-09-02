الغلاب تطالب بمساندة عمل شركات السياحة والسفر الاهلية

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. طالبت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب الحكومة والبرلمان بمساندة شركات السياحة والسفر التابعة للقطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه عملها من اجل النهوض بالقطاع السياحي وانتعاشه في العراق.

وقال بيان عن مكتب رئيسة اللجنة سميعة الغلاب،اليوم الاثنين، ان اللجنة استمعت اثناء استضافتها لرئيس وأعضاء رابطة شركات السياحة والسفر لعدد من المحافظات الى اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل تلك الشركات واسباب غلق البعض منها دون سابق انذار.

واشار الى ان الغلاب بينت بأن الشركات السياحية لها الدور الكبير في استقطاب السائحين خصوصا في مجال السياحة الدينة،منوهة الى ان العوائد المالية الكبيرة التي ستعود لخزينة الدولة وتشغيل العاطلين عن العمل في حال ازدهرت تلك السياحة.

وأعلنت الغلاب (حسب البيان) مفاتحة جميع الجهات المعنية واستضافتها من اجل الوقوف على اسباب تلك المعوقات وغلق بعض الشركات، لافتة الى ضرورة تفعيل الفيزا الالكترونية ومحاسبة الشركات التي تثبت عليها قضايا فساد او تلاعبات تخالف القوانين والانظمة النافذة