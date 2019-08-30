الغلاب: الثقافة النيابية ملتزمة بموقفها تجاه جمعية الادباء الشعبيين

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..قال رئيسة لجنة الثقافة والإعلام سميعة الغلاب ان حضورها اثناء تواجد شعراء جمعية الادباء للشعبيين في مكتب وزير الثقافة والسياحة والاثار كان محض صدفة ولا علاقة لها بمباركة الوزير من عدمها.

وأكدت الغلاب في بيان عن مكتبها الإعلامي ان اللجنة ملتزمة بموقفها القانوني تجاه الجمعية بعدم التعامل معها كونها خالفت الانظمة والقوانين في الانتخابات التي جرت في ذي قار

واوضح البيان أن ذلك الموقف يعود لعدم التزام الجمعية بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ٢٧٢٠٤ في 2019/8/7 والموجه إلى جمعية الأدباء الشعبيين الذي يطالبهم بعدم إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، لافتة الى افتقارهم للسند القانوني والزامهم بمعالجة الملاحظات المثبته بتقارير المالية للسنوات الماضية .