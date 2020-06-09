الغريري : اطراف مقربة من ايران ستطلق العاب نارية قبيل الحوار العراقي الامريكي

المستقلة / متابعة /- توقع السياسي المستقل باسل حسين الغريري ، بأن تسبق مرحلة بدء الحوار العراقي الامريكي ، ما اسماها بالالعاب النارية التي ستقوم بها اطراف قريبة من ايران .

وقال الغريري في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” وتابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، اتوقع سيكون هناك بعض من الألعاب النارية تسبق الحوار الامريكي العراق تقوم به بعض الأطراف القريبة من إيران.