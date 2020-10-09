الغانمي يوجه بإرسال لجنة إلى البصرة للتحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايوو

الغانمي يوجه بإرسال لجنة إلى البصرة للتحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايوو

المستقلة / – وزير الداخلية عثمان الغانمي، بإرسال لجنة تحقيقية عالية المستوى إلى البصرة للتحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايوو الكورية المنفذة لمشروع الفاو.

وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة سعد معن في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الجمعة، إن وزير الداخلية عثمان الغانمي أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وإرسالها فورا إلى محافظة البصرة لتتولى عملية التحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية في ميناء الفاو بمحافظة البصرة”.

وأكد معن ان “هذه اللجنة ستعمل إلى جنب لجنة تحقيقية أخرى شكلتها مديرية شرطة محافظة البصرة فور حادثة الانتحار وبإشراف قضائي”.