الغانمي يوافق على اجراء تغيير بالقيافة العسكرية لقوات الشرطة الاتحادية

المستقلة ..وافق وزير الداخلية عثمان الغانمي، على اجراء تغيير بالقيافة العسكرية لقوات الشرطة الاتحادية.

وذكر مصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، أن “قائد قوات الشرطة الاتحادية، الفريق الركن جعفر البطاط، استحصل موافقة وزير الداخلية عثمان الغانمي، حول الغاء ارتداء الخوذة واستبدالها بالبيرية لمنتسبي قيادة قوات الشرطة الاتحادية كافة”.

وكان رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير يار الله قد وجه في منتصف شهر حزيران الماضي بتوحيد القيافة العسكرية لضباط ومنتسبي وزارة الدفاع كافة.