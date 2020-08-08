الغانمي يعرب للسفير الصيني عن حرصه على تعزيز آفاق التعاون الامني

(المستقلة)… اعرب وزير الداخلية عثمان الغانمي عن حرصه على تعزيز آفاق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في تبادل الخبرات لدعم الامن المشترك .

وذكر بيان لوزارة الداخلية وتلقته (المستقلة).. اليوم السبت ان “الغانمي التقى السفير الصيني تشانغ تاو ، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل وسبل تفعيلها لما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين ” .

وقدم السفير الصيني شكره للوزير على جهود الوزارة في التعامل مع العمالة الصينية في العراق وتوفير كل سبل الدعم لها .

من جهته اعرب وزيرالداخلية عن حرصه على تعزيز آفاق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ، بما يرتقي بواقع الامن الداخلي ويسهم في تبادل الخبرات بين البلدان لدعم الامن المشترك “.(النهاية)